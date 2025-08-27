Bloomberg: ЕС впервые попробует ввести вторичные санкции против партнеров России

Запад принимает новые меры, чтобы изолировать Россию.
Евросоюз впервые попытается ввести вторичные санкции против партнеров России, чтобы ослабить военные усилия РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
«По словам людей, знакомых с этим вопросом, Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций. Это делается, ччтобы не дать третьим странам помочь России обойти существующие карательные меры блока против Москвы», —пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене. Ожидается, что они обсудят ряд вариантов, отмечает издание. ЕС сейчас активно работает над 19-м пакетом санкций.
Ранее сообщалось, что ЕС на этой неделе готовится обсудить дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных российских активов. Встреча глав европейского МИД пройдет 31 августа. Ключевой темой станет усиление давления на Россию, в том числе с помощью 19-го пакета санкций.