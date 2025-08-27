Ребенок попал в реанимацию из-за рухнувшего батута в Уфе: главное об инциденте

Батут был установлен во дворе ЖК на улице Летчиков.
Два ребенка получили травмы после того, как в Уфе из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. Пятилетняя девочка, пострадавшая в инциденте, сейчас находится в реанимации.
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) в Башкортостане возбудили уголовное дело по факту инцидента. Выяснилось, что он был установлен незаконно. Все подробности произошедшего — в материале URA.RU.
Что стало причиной инцидента.
Причиной опрокидывания батута стала непогода. В регионе на данный момент действует желтый уровень погодной опасности из-за гроз, сильного ветра, тумана и возможных пожаров.
На Уфу в среду вечером обрушился порывистый ветер и проливной дождь, сопровождаемый грозой. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, батут был установлен во дворе жилого комплекса (ЖК) на улице Летчиков. В одночасье порыв ветра начал смещать батут в сторону, в результате чего он перевернулся. В это время внутри конструкции находились по меньшей мере около десяти детей.
Что известно о пострадавших.
В результате инцидента пострадало два ребенка. Очевидцы рассказали, что испытали шок от увиденного.
«Девочка лежала маленькая. Она не двигалась. Ее пытались подвигать. Я думала, она мертвая, я перепугалась. Пошла детей своих искать», — передает слова очевидца инцидента telegram-канал «Осторожно, новости».
Трехлетняя девочка получила лишь незначительные царапины, и ее осмотрели медики скорой помощи на месте. А вот другой пострадавшей повезло меньше. Пятилетнюю девочку врачи доставили в реанимацию. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Почему батут был установлен во дворе ЖК.
По сообщениям в СМИ, установил батут местный бизнесмен. За возможность попрыгать на устройстве он брал по 200 рублей с человека. Прокуратура Башкортостана сообщила, что батут был установлен без соответствующих разрешений, то есть незаконно.
Возбуждено уголовное дело.
По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главе регионального управления ведомства Владимиру Архангельскому поручили доложить председателю СКР Александру Бастрыкину о ходе расследования. Об этом рассказали в СК по Республике.