Ребенок попал в реанимацию из-за рухнувшего батута в Уфе: главное об инциденте

На Уфу в среду вечером обрушился порывистый ветер и проливной дождь, сопровождаемый грозой. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, батут был установлен во дворе жилого комплекса (ЖК) на улице Летчиков. В одночасье порыв ветра начал смещать батут в сторону, в результате чего он перевернулся. В это время внутри конструкции находились по меньшей мере около десяти детей.