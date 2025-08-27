Fox News: открывшим огонь по школьникам в США оказался трансгендер*

Нападение произошло утром 27 августа во время мессы в католической школе Миннеаполиса, когда вооруженный человек открыл огонь по детям, в результате чего погибли двое учеников и 17 человек получили ранения. По данным полиции, стрелявший действовал в одиночку и ранее не был замечен в преступлениях, а его мотивы пока неизвестны.