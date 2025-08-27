Fox News: открывшим огонь по школьникам в США оказался трансгендер*

Стрелявший скончался от огнестрельного ранения, нанесенного им самому себе.
Открывшего огонь в католической школе Благовещения в Миннесоте утром 27 августа и убившего двух детей преступника опознали. Им оказался трансгендер* Робин Уэстман, ранее носивший имя Роберт Уэстман. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.
«Стрелявший, который убил двух школьников во время католической мессы, носил два имени: Робин Уэстман и Роберт Уэстман», — сообщает телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Также Fox News добавили, что напавший является трансгендером. По их данным, мужчина погиб на месте происшествия от огнестрельного ранения, которое, по предварительным данным, нанес себе сам.
Нападение произошло утром 27 августа во время мессы в католической школе Миннеаполиса, когда вооруженный человек открыл огонь по детям, в результате чего погибли двое учеников и 17 человек получили ранения. По данным полиции, стрелявший действовал в одиночку и ранее не был замечен в преступлениях, а его мотивы пока неизвестны.
*Деятельность, связанная с пропагандой смены пола и трансгендерности, запрещена на территории РФ.