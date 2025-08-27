Появились новые детали о поисках пропавшего в Босфоре российского пловца

Гидролокатор задействовали в поисках пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова. Об этом сообщает Milliyet.
Поисковая операция продолжается, пропавшего россиянина ищут гидролокатором, который создает изображение морского дна с помощью звуковых волн на глубине до 300 метров.
Устройство может использоваться в водах с сильным течением, а также в условиях нулевой видимости. Гидролокатор быстро сканирует большие площади.
Ранее сообщалось, что в поисках Свечникова участвуют береговая охрана и водолазы.
При этом родственница жены пловца Алена Караман в беседе с ТАСС отметила, что поиски спортсмена продолжаются. По ее словам, пока новых данных нет.
Турецкий участник заплыва ранее сообщил, что Свечников временно сбился с маршрута при пересечении пролива. Он, предположительно, мог плыть в противоположную от берега сторону.
