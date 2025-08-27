Ричмонд
KARE 11: стрельбу в католической школе в США устроил 23-летний трансгендер

В результате атаки погибли три человека, пострадали 20.

Источник: Аргументы и факты

Стрельбу в католической школе в Миннеаполисе в штате Миннесота открыл 23-летний Робин Уэстмэн, считающий себя трансгендером*, передает телеканал KARE 11.

Сообщается, что мать стрелка ранее работала в этой католической школе.

Также известно, что Уэстмэн сменил имя с Роберт на Робин в 2020 году. Телеканал сообщил, что на оружии, которое он фотографировал перед нападением, были надписи: «Израиль должен пасть», «убить Дональда Трампа» и другие.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в католической школе Благовещения в Миннеаполисе погибли три человека, включая самого нападавшего. Еще 20 человек получили ранения.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

