KARE 11: стрельбу в католической школе в США устроил 23-летний трансгендер

Стрельбу в католической школе в Миннеаполисе в штате Миннесота открыл 23-летний Робин Уэстмэн, считающий себя трансгендером*, передает телеканал KARE 11.
Сообщается, что мать стрелка ранее работала в этой католической школе.
Также известно, что Уэстмэн сменил имя с Роберт на Робин в 2020 году. Телеканал сообщил, что на оружии, которое он фотографировал перед нападением, были надписи: «Израиль должен пасть», «убить Дональда Трампа» и другие.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в католической школе Благовещения в Миннеаполисе погибли три человека, включая самого нападавшего. Еще 20 человек получили ранения.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше