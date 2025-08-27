Суд в Москве взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга

Инициатором исков стала подконтрольная «Газпрому» ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК). Первое обращение в суд поступило в июле 2023 года. Тогда инстанция удовлетворила иск в полном объеме и взыскала около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам 2009 года на снабжение теплом и горячей водой за период с февраля 2022-го по март 2023-го.