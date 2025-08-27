Суд в Москве взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга

Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение здания теплом и горячей водой. Об этом говорится в материалах инстанций.
Инициатором исков стала подконтрольная «Газпрому» ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК). Первое обращение в суд поступило в июле 2023 года. Тогда инстанция удовлетворила иск в полном объеме и взыскала около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам 2009 года на снабжение теплом и горячей водой за период с февраля 2022-го по март 2023-го.
Затем МОЭК продолжила подавать иски за дальнейшие временные периоды, которые в суде также удовлетворили. В общей сложности инстанция удовлетворила 12 исков. При этом в июле МОЭК подала 13-й с требованием более 3,6 миллиона рублей. Однако обращение пока не приняли к рассмотрению.
Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет, передает РИА Новости.
В начале августа Австрийский суд разрешил государственной компании «Нафтогаз Украины» взыскать с России свыше 120 миллионов евро. Инстанция дала группе право исполнить так называемое Крымское решение о том, что Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за потерю активов на территории полуострова.