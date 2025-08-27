Российского пловца Свечникова ищут в Босфоре с помощью гидролокатора

Российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Босфоре, ищут с помощью гидролокатора, пишет турецкая газета Milliyet.
«Поиски Свечникова ведутся непрерывно с момента происшествия. Помимо лодок, используется гидролокатор бокового обзора, а дайверы проводят погружения в определенных местах», — говорится в статье.
Журналисты отмечают, что использование устройства позволяет получить изображение морского дна с высоким разрешением на глубине до 300 метров. При этом отмечается, что гидролокатор задействован в том числе в ряде районов Мраморного моря.
Напомним, кандидат в мастера спорта и владелец школы плавания Николай Свечников прибыл в Турцию 23 августа и уже на следующий день принял участие в заплыве. Сообщалось, что знакомые потеряли его из виду уже через 500−600 метров после старта.
Ранее появилась версия, что Свечников мог сбежать после участия в заплыве, а россиянка рассказала, как чуть не утонула при заплыве через Босфор.