Приставы намерены изъять землю Ходорковского*

Судебные приставы подали иск к бывшему владельцу нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому* с просьбой изъять у него земельный участок, оформленный на Владимира Дубова. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы.
Иск касается «обращения взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц». Представители службы отметили, что на исполнении находится сводное исполнительное производство, должниками по которому являются Ходорковский и Лебедев.
— Заявитель просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации, — передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Приставы также обратились в суд с иском к Ходорковскому* из-за неуплаты налогов на сумму 17,4 миллиарда рублей. Иск был зарегистрирован в Мещанском районном суде 22 августа. Документ подал отдел по исполнению особо важных исполнительных производств.
Бутырский районный суд Москвы по иску новой владелицы квартиры, которая до этого принадлежала родственникам Ходорковского*, 17 февраля лишил его детей и жену права пользоваться жилплощадью и снял их регистрацию в ней.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.