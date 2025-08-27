Ричмонд
Протестующие забросали камнями кортеж президента Аргентины Милея

Лидер страны был вынужден прервать предвыборное мероприятие.

Источник: Аргументы и факты

Президент Аргентины Хавьер Милей незапланированно прервал предвыборное мероприятие в городе Ломас-де-Самора из-за того, что в его автомобиль начали бросать камни и бутылки, передает телеканал TN.

На кадрах видно, что Милей находился в машине с открытым верхом и приветствовал местных жителей. В этот момент между его сторонниками, полицией и участниками беспорядков начались столкновения. В машину начали бросать различные предметы, после чего охрана лидера государства приняла решение срочно уехать с места происшествия.

Официальный представитель президента Мануэль Адорни позднее написал в соцсети X*, что в результате инцидента никто не пострадал. Ответственными за беспорядки он назвал сторонников бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер.

Проезд кортежа был приурочен к выборам в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, которые намечены на 7 сентября.

Напомним, Хавьер Милей пообещал, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях и планирует сконцентрироваться на обсуждении идей, «если оппоненты на это способны».

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

