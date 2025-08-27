Протестующие забросали камнями кортеж президента Аргентины Милея

Президент Аргентины Хавьер Милей незапланированно прервал предвыборное мероприятие в городе Ломас-де-Самора из-за того, что в его автомобиль начали бросать камни и бутылки, передает телеканал TN.
На кадрах видно, что Милей находился в машине с открытым верхом и приветствовал местных жителей. В этот момент между его сторонниками, полицией и участниками беспорядков начались столкновения. В машину начали бросать различные предметы, после чего охрана лидера государства приняла решение срочно уехать с места происшествия.
Официальный представитель президента Мануэль Адорни позднее написал в соцсети X*, что в результате инцидента никто не пострадал. Ответственными за беспорядки он назвал сторонников бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер.
Проезд кортежа был приурочен к выборам в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, которые намечены на 7 сентября.
Напомним, Хавьер Милей пообещал, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях и планирует сконцентрироваться на обсуждении идей, «если оппоненты на это способны».
