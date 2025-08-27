В Свердловской области сутки ищут пропавшего у водоёма 8-летнего школьника

По данным следствия, ребёнок вышел из дома на улице Загородной днём 26 августа, с тех пор родные его не видели.
«Вечером этого же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды мальчика — футболка, джинсы, сланцы», — говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи опрашивают местных жителей и проверяют семью. Одновременно с этим водолазы обследуют затопленный карьер.
