В Свердловской области сутки ищут пропавшего у водоёма 8-летнего школьника

Восьмилетний мальчик пропал в городе Артёмовском Свердловской области. По факту исчезновения школьника началась доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

По данным следствия, ребёнок вышел из дома на улице Загородной днём 26 августа, с тех пор родные его не видели.

«Вечером этого же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды мальчика — футболка, джинсы, сланцы», — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи опрашивают местных жителей и проверяют семью. Одновременно с этим водолазы обследуют затопленный карьер.

Ранее Life.ru сообщал, как 17-летний школьник бесследно пропал после поездки с незнакомцем на BlaBlaCar. Водитель сервиса утверждает, что высадил несовершеннолетнего парня в городе Аксай Ростовской области ещё вечером накануне исчезновения.