Пропавшего в Босфоре россиянина ищут с гидролокатором

Ранее сообщалось, что спасатели фиксируют сигнал с трекера, закрепленного на Николае Свечникове, и рассматривают версию, что он мог выбраться на берег. В поисках задействованы более 500 человек, включая сотрудников береговой охраны, волонтеров и различные службы, а территория прочесывания охватывает как акваторию Босфора, так и прибрежную зону.