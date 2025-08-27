Il Fatto quotidiano: ЕС почти исчерпал возможности санкций против России

Новый, 19-й пакет антироссийских санкций ранее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам он будет принят уже в начале сентября. Пакет ограничений будет направлен против судов «теневого флота», которые Брюссель связывает с поставками российской нефти.