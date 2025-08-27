За три часа над регионами РФ и Чёрным морем были сбиты 13 БПЛА ВСУ

По данным Министерства обороны России, за три часа в воздушном пространстве над регионами РФ и акваторией Черного моря было уничтожено 13 украинских беспилотников.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает Telegram-канал ведомства.
Уточняется, что больше всего дронов, семь единиц, было сбито в небе над Ростовской областью; по два — над Белгородской областью и Черным морем; а по одному — над Смоленской областью и Крымом. Напомним, что в ночь на 27 августа над Ростовской областью было сбито 15 вражеских беспилотников.
Кроме этого, этой же ночью над Курским регионом сбили два БПЛА ВСУ. Ранее МО также информировало об успешной ликвидации 37 украинских дронов над регионами РФ и Черным морем 26 августа.