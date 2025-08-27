ПВО России уничтожили 13 украинских беспилотников над разными регионами

Российские системы ПВО 27 августа с 20:00 до 23:00 по Москве сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа.
Семь из них были уничтожены над Ростовской областью, по два — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, а также по одному — над Смоленской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее белгородец погиб из-за атаки дрона ВСУ.
Обломки беспилотника упали на автомобиль. Его водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую центральную районную больницу. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и рваную рану правой кисти. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.