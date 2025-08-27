Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО России уничтожили 13 украинских беспилотников над разными регионами

Российские системы ПВО 27 августа с 20:00 до 23:00 по Москве сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа.

Российские системы ПВО 27 августа с 20:00 до 23:00 по Москве сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа.

Семь из них были уничтожены над Ростовской областью, по два — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, а также по одному — над Смоленской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее белгородец погиб из-за атаки дрона ВСУ.

Обломки беспилотника упали на автомобиль. Его водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую центральную районную больницу. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и рваную рану правой кисти. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.