Иностранные наемники попадают под обстрелы из-за собственных блогов и постов в соцсетях.
Блоги и посты наемников, которые они ведут в TikTok и YouTube, воюя на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные используют для выявления их позиций и нанесения ударов. Об этом сообщил бразильский наемник и военный врач Адамир Ангинони Жуниор.
«Очень многие пользуются мобильниками, ведут блоги в TikTok, на YouTube. Макс Панаво, военный полицейский, который отправился на Украину, активно пользовался TikTok. Некоторые рассказывают, что за полчаса-час до гибели он вышел в сеть, после чего был нанесен артиллерийский удар, погиб он сам и еще несколько человек», — рассказал Ангинони Жуниор в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast.
В эфире подкаста военный подтвердил, что официально использование мобильных телефонов в его подразделении было запрещено. Тем не менее, многие бойцы просили разрешение вести съемку для публикаций на платформах.
Между тем президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X назвал участие граждан своей страны в вооруженных конфликтах наемничеством и «ограблением страны». Наемников нередко привлекают обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы, однако по прибытию они сталкиваются с тяжелыми условиями, риском гибели и невыплатой компенсаций.
Ранее о значительных потерях среди иностранных наемников, в том числе в украинской бригаде «Хартия», сообщали участники мексиканского подразделения Miquiztli Force, отмечая, что многие случаи гибели и пропажи бойцов не афишируются. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Киев активно использует иностранных наемников.