Российские силы ПВО за три часа сбили 13 украинских беспилотников

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в заявлении министерства в Telegram-канале.
Большую часть дронов уничтожили над Ростовской областью — семь БПЛА. Ещё по два беспилотника сбили над Чёрным морем и Белгородской областью. В Крыму и Смоленской области ликвидировали по одному дрону.
Напомним, что этим же вечером ВСУ атаковали беспилотниками Липецкую область. Там силы ПВО сбили два летательных аппарата. Налёт обошёлся без жертв.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше