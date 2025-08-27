Ричмонд
Российские силы ПВО за три часа сбили 13 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны сбили над регионами вечером 27 августа 13 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, атаку БПЛА отражали в течение трёх часов — с 20:00 до 23:00 мск.

Источник: Life.ru

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в заявлении министерства в Telegram-канале.

Большую часть дронов уничтожили над Ростовской областью — семь БПЛА. Ещё по два беспилотника сбили над Чёрным морем и Белгородской областью. В Крыму и Смоленской области ликвидировали по одному дрону.

Напомним, что этим же вечером ВСУ атаковали беспилотниками Липецкую область. Там силы ПВО сбили два летательных аппарата. Налёт обошёлся без жертв.

