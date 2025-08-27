Ричмонд
Травма головы диагностирована у избитого главы Каменского района Помогайбо

Повреждения он получил после нападения местного жителя во время объезда Каменки.

Источник: Аргументы и факты

У главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки и множественные ушибы.

Повреждения он получил после нападения местного жителя во время объезда Каменки. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении Пензы.

Житель Каменки, переселившийся из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил чиновника металлической трубой. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за требований главы района устранить нарушения благоустройства на территории возле дома нападавшего.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился в правоохранительные органы с просьбой дать инциденту правовую оценку. Злоумышленник задержан, проводится проверка по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.