«Вечером не пришел к девушке, и дома не остался»: что известно о пропаже школьника из Подмосковья, уехавшем в Ростовскую область

«Никто такого не ожидал. Он договорился с девушкой встретиться в 18:30, но уже с двух часов дня перестал выходить на связь. Но вечером он и к девушке не пришел, и дома не остался — когда мы с мамой и папой пришли домой с работы, его не было на месте», — вспоминает двоюродная сестра пропавшего Татьяна Тихонова.