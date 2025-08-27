Ричмонд
«Вечером не пришел к девушке, и дома не остался»: что известно о пропаже школьника из Подмосковья, уехавшем в Ростовскую область

В Подмосковье 17-летний школьник уехал с незнакомцем на попутке на Дон и пропал.

Источник: Комсомольская правда

В Московской области 17-летний подросток Никита Жосев воспользовался сервисом BlaBlaCar, уехал с неизвестным водителем в Ростовскую область, после чего связь с ним прервалась. Об этом пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Уточняется, что проживавший с родителями в Солнечногорске юноша в день исчезновения забежал домой за паспортом, заявил о спешке и ушел. Впоследствии выяснилось, что он отправился в Ростовскую область с помощью сервиса поиска попутчиков.

Водитель сообщил родным, что высадил парня в Аксае. При этом перевозку несовершеннолетнего он объяснил тем, что пассажир говорил о визите к родне. Семья же утверждает, что в том регионе у них родственников нет.

«Никто такого не ожидал. Он договорился с девушкой встретиться в 18:30, но уже с двух часов дня перестал выходить на связь. Но вечером он и к девушке не пришел, и дома не остался — когда мы с мамой и папой пришли домой с работы, его не было на месте», — вспоминает двоюродная сестра пропавшего Татьяна Тихонова.

Последней, кто видел пропавшего, была его девушка. Встреча произошла утром 25 августа на репетиции, посвященной линейке 1 сентября.

Подробнее о поисках Никиты Жосева ранее писал «КП — Ростов-на-Дону».