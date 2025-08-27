Силы ПВО сбили над российскими регионами 13 украинских беспилотников за три часа

Средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над регионами РФ и акваторией Черного моря 13 украинских БПЛА. Об этом в среду, 27 августа, сообщили в Министерстве обороны России.
— С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными силами ПВО были перехвачены и ликвидированы 13 украинских беспилотников: семь дронов — над Ростовской областью, по два беспилотника — над Белгородской областью и акваторией Черного моря и по одному БПЛА — над Смоленской областью и Крымом, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В этот же день около семи жилых многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на центр Ростова-на-Дону, сообщил корреспондент ТАСС.
Удару подверглись несколько трехэтажных домов. В каждом из них выбило стекла — осколки валяются на проезжей части и тротуарах. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
В ночь на 27 августа силы российской противовоздушной обороны сбили 26 украинских БПЛА над российскими регионами. Атаке подверглись Ростовская, Орловская, Белгородская, Брянская и Курская области.