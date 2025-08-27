Ричмонд
Минобороны: ПВО России сбило 13 украинских БПЛА за три часа

Дежурные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были перехвачены с 20:00 до 23:00 по московскому времени, сообщило Министерство обороны России.

Больше всего дронов было сбито над Ростовской областью.

В результате было уничтожено семь БПЛА над Ростовской областью, по два — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Смоленской областью и Республикой Крым. Такие данные предоставило Минобороны в своем telegram-канале.

В результате было уничтожено семь БПЛА над Ростовской областью, по два — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Смоленской областью и Республикой Крым. Такие данные предоставило Минобороны в своем telegram-канале.

Ранее, 24 августа, Министерство обороны России сообщало о похожей атаке: тогда за три часа были уничтожены 14 украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области, Крыму и над акваторией Черного моря. Таким образом, попытки атак с применением БПЛА на российские регионы продолжаются на регулярной основе.

