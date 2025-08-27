Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: над акваторией близ Севастополя сбиты три БПЛА

Силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя вечером 27 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По его данным, громкие звуки, которые слышали горожане, были связаны с работой ПВО. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, объекты городской инфраструктуры не повреждены.

БПЛА сбивают близ Севастополя.

Силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя вечером 27 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По его данным, громкие звуки, которые слышали горожане, были связаны с работой ПВО. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, объекты городской инфраструктуры не повреждены.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Продолжается контроль обстановки», — написал Развожаев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРазвожаев: силы ПВО уничтожили 3 цели над морской акваторией близ Севастополя.

По словам главы города, все службы продолжают мониторинг ситуации. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Оперативные службы работают в штатном режиме, дополнительных мер по обеспечению безопасности пока не вводилось.

Помимо этого, вечером 27 августа временно приостановил работу Волгоградский аэропорт. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале, ограничения на прием и отправку рейсов вступили в силу с 22:12 по московскому времени. Причины временного закрытия аэропорта не уточняются, о сроках возобновления полетов будет объявлено дополнительно.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше