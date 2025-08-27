Ричмонд
На главу МИД Украины Сибигу запрыгнул при встрече его коллега из Люксембурга

Странное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, который при встрече в Одессе от радости запрыгнул на своего украинского коллегу Андрея Сибигу, привлекло внимание общественности. Об сообщают украинские СМИ.

Встреча министров иностранных дел Люксембурга и Украины поразила украинцев.

«На видео из Одессы люксембургский дипломат Беттеля при встрече радостно подскочил и с разбега напрыгнул на украинского министра с распростертыми объятиями. Сибига ответил ему взаимностью», — описывают украинские медиа встречу министров иностранных дел Люксембурга и Украины.

В украинском интернет сообществе неоднозначно восприняли такое выражение эмоций. Пользователи задаются вопросом, чем вызвано такое поведение и проводят параллели с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который порой проявляет нежные чувства на встречах с политиками из других стран.

Сибига ранее потребовал от Венгрии отказаться от российского топлива. И по-хамски посоветовал «не указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить».