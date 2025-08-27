Ричмонд
Силы ПВО сбили 13 БПЛА за три часа

С 20:00 до 23:00 мск 27 августа средства ПВО уничтожили 13 БПЛА, сообщили в Минобороны. Семь БПЛА — над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над Белгородской областью и над акваторией Черного моря, а также по одному дрону -— над Смоленской областью и Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ведомство сообщало, что за прошлые сутки над територрией России сбили 162 беспилотника, а также две управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

