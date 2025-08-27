Ричмонд
Над Севастополем прогремели взрывы, работает сирена. Видео

Вблизи Севастополя слышны хлопки, которые местные жители приняли за взрывы. Прозвучали сигналы системы оповещения гражданской обороны, сообщает корреспондент URA.RU.

БПЛА сбивают возле Севастополя.

Вблизи Севастополя слышны хлопки, которые местные жители приняли за взрывы. Прозвучали сигналы системы оповещения гражданской обороны, сообщает корреспондент URA.RU.

«Сирену включили. Бахает опять», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Атаку БПЛА подтвердил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Ранее в разных регионах России, включая Сириус, Краснодарский край и Воронежскую область, фиксировались массовые атаки беспилотников, сопровождаемые работой систем ПВО и включением сирен гражданской обороны. Жители сообщали о взрывах и огненных вспышках в небе, а власти предупреждали об угрозе БПЛА через официальные каналы.

