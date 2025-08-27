В Киеве прогремели взрывы

По военным объектам Киева российские военные наносят удары из высокоточного оружия.
Взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщает украинское издание.
«В Киеве слышны взрывы», — пишет «Телеграф». По данным издания, воздушная тревога была объявлена также в восточной и северной части Украины в девяти областях.
Российские военные наносят удары по военным объектам в ответ на атаки ВСУ. ВС РФ используют воздушное и морское высокоточное оружие, а также беспилотники. По соцобъектам и жилым домам ударов не ведется.
В августе взрывы уже фиксировали в Харькове, Одессе и Киеве, где также объявляли воздушную тревогу. Минобороны России тогда заявляло, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины.