Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морем около Севастополя

Силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели над акваторией у Севастополя. Об этом в среду, 27 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели над акваторией у Севастополя. Об этом в среду, 27 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, — это силы ПВО ликвидировали три воздушные цели над морской акваторией возле города, — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.

Развожаев добавил, что контроль обстановки продолжается.

В этот же вечер средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над российскими регионами и акваторией Черного моря 13 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Около семи жилых многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на центр Ростова-на-Дону, сообщил корреспондент ТАСС. Удару подверглись несколько трехэтажных домов. В каждом из них выбило стекла — осколки валяются на проезжей части и тротуарах. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше