Силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морем около Севастополя

Силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели над акваторией у Севастополя. Об этом в среду, 27 августа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— Громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, — это силы ПВО ликвидировали три воздушные цели над морской акваторией возле города, — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.
Развожаев добавил, что контроль обстановки продолжается.
В этот же вечер средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над российскими регионами и акваторией Черного моря 13 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Около семи жилых многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на центр Ростова-на-Дону, сообщил корреспондент ТАСС. Удару подверглись несколько трехэтажных домов. В каждом из них выбило стекла — осколки валяются на проезжей части и тротуарах. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.