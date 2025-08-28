Первое в РФ уголовное дело возбуждено за последствия самовыгула собаки

Хозяин добермана, 41-летний житель Оленегорска, в апреле нарушил правила выгула, оставив питомца без присмотра у жилого дома. Как следствие, не находившееся на поводке и без намордника животное напало на прохожую — 80-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина упала и получила тяжкие повреждения.