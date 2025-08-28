Первое в РФ уголовное дело возбуждено за последствия самовыгула собаки

В Оленегорске в Мурманской области возбуждено первое в России уголовное дело против владельца собаки, которую он отпустил на самовыгул. В результате животное нанесло человеку тяжкие повреждения. Об этом информирует пресс-служба областного УМВД.
«Данный правовой прецедент является первым в современной практике МВД России, когда владелец животного привлекается к уголовной ответственности по статье 118 УК РФ», — передает ведомство.
Хозяин добермана, 41-летний житель Оленегорска, в апреле нарушил правила выгула, оставив питомца без присмотра у жилого дома. Как следствие, не находившееся на поводке и без намордника животное напало на прохожую — 80-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина упала и получила тяжкие повреждения.
Суд выбрал для подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде.
