ВСУ атаковали мирных жителей в ДНР

В результате атаки украинского беспилотника в Центрально-Городском районе Макеевки пострадала гражданская женщина 1960 года рождения.

В результате атаки украинского беспилотника в Центрально-Городском районе Макеевки пострадала гражданская женщина 1960 года рождения. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 27 августа, информация о пострадавшей поступила к 23:45 по местному времени.

Макеевка, являющаяся городом-спутником Донецка с населением около 350 тысяч человек до начала конфликта в 2014 году, регулярно подвергается обстрелам.

Ранее сообщалось, что от удара украинского БПЛА пострадал житель белгородского села.

