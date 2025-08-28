ВСУ атаковали мирных жителей в ДНР

В результате атаки украинского беспилотника в Центрально-Городском районе Макеевки пострадала гражданская женщина 1960 года рождения. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 27 августа, информация о пострадавшей поступила к 23:45 по местному времени.
Макеевка, являющаяся городом-спутником Донецка с населением около 350 тысяч человек до начала конфликта в 2014 году, регулярно подвергается обстрелам.
Ранее сообщалось, что от удара украинского БПЛА пострадал житель белгородского села.
