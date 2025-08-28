Der Tagesspiegel: ФРГ строит военную железную дорогу вглубь Украины

После начала кризиса на Украине Германия усилила меры по обеспечению безопасности и логистики переброски войск НАТО на восток, создав специальные центры поддержки и обновив инфраструктуру. Генерал-майор Андреас Хенне ранее отмечал, что страна играет ключевую роль в снабжении и защите критически важных объектов, а новые маршруты и центры стали частью стратегии сдерживания и готовности альянса к возможному конфликту.