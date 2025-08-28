Der Tagesspiegel: ФРГ строит военную железную дорогу вглубь Украины

Железная дорога идет от балтийских портов через Польшу в западные области Украины.
Германия практически завершила создание секретной железнодорожной сети для экстренной переброски тяжелой военной техники и военнослужащих НАТО в западные регионы Украины. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
По данным издания, выделенный железнодорожный маршрут создается по инициативе немецких властей в ответ на запросы Украины о повышении эффективности доставки вооружения и техники. Железнодорожная линия проходит от балтийских портов, пересекает территорию Польши и логистический центр вблизи Кракова, далее направляясь в западные регионы Украины. Журналисты отмечают, что по новому коридору уже идут регулярные поставки, а основным оператором перевозок выступает немецкий концерн Deutsche Bahn.
В материале подчеркивается, что при строительстве маршрута были введены повышенные меры безопасности. Особое внимание уделяется защите критической инфраструктуры от возможных диверсий.
После начала кризиса на Украине Германия усилила меры по обеспечению безопасности и логистики переброски войск НАТО на восток, создав специальные центры поддержки и обновив инфраструктуру. Генерал-майор Андреас Хенне ранее отмечал, что страна играет ключевую роль в снабжении и защите критически важных объектов, а новые маршруты и центры стали частью стратегии сдерживания и готовности альянса к возможному конфликту.