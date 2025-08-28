Ричмонд
Экс-министра здравоохранения Польши отпинали ногами за ковидные ограничения

Бывший министр здравоохранения Польши Адам Недзельский был жестоко избит в центре города Седлец двумя неизвестными мужчинами старше 30 лет.

Как сообщает радиостанция RMF FM, нападение произошло возле одного из ресторанов, где нападавшие громко критиковали решения, принятые Недзельским во время пандемии коронавируса.

Экс-министр, занимавший пост с августа 2020 по август 2023 года в правительстве Матеуша Моравецкого, был доставлен в госпиталь с травмами спины и туловища от ударов ногами. По данным медиков, его жизни ничего не угрожает.

Премьер-министр Польши Дональд Туск оперативно отреагировал на инцидент, пообещав в своем аккаунте в социальной сети X, что виновные будут быстро найдены и понесут строгое наказание без какого-либо снисхождения.

Ранее сообщалось, что президента Аргентины срочно эвакуировали с мероприятия после нападения протестующих.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

