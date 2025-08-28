СК возбудил уголовное дело на высокопоставленного полицейского из Копейска

Известно, что уголовное дело возбудили по статье «Получение взятки». По версии следственных органов, полицейский получал взятки в период с декабря 2023 года по август 2025-го. Денежные средства ему передавали три человека с наркозависимостью, чтобы «отмазаться» от уголовного преследования. Пока речь идет о сумме свыше 200 тысяч рублей.
Коррупционное преступление обнаружили силовики УФСБ вместе с коллегами ОРЧ СБ регионального ГУ МВД России. Следователи провели обыски на рабочем месте полицейского. Ему должны предъявить обвинение и определить меру пресечения. Также продолжается расследование и сбор доказательств.