СК возбудил уголовное дело на высокопоставленного полицейского из Копейска

Известно, что уголовное дело возбудили по статье «Получение взятки». По версии следственных органов, полицейский получал взятки в период с декабря 2023 года по август 2025-го. Денежные средства ему передавали три человека с наркозависимостью, чтобы «отмазаться» от уголовного преследования. Пока речь идет о сумме свыше 200 тысяч рублей.