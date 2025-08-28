«Лука умер на моих руках»: Немецкий альпинист рассказал, как пытались спасти Наговицыну

Группа альпинистов, в которую также входили Наталья, Роман и Пол, начала восхождение на пик Победы утром. Переход из первого лагеря во второй прошёл без происшествий. Однако в полночь Гюнтер, Наталья и Роман продолжили восхождение, в то время как Лука вернулся из-за обморожения пальцев.
На спуске погода резко ухудшилась, и Гюнтер был вынужден вернуться к Луке, оставив Наталью и Романа. На следующее утро Роман вернулся без снаряжения и сообщил, что Наталья сломала лодыжку. Гюнтер и Лука вновь поднялись к россиянке, где нашли её в относительно хорошем состоянии. Альпинисты оставили Наталье еду и газ, а также связались с базой по рации, решив остаться с ней в тенте на высоте 7250 метров. Однако погодные условия всё ухудшались, и альпинистов призвали спуститься. В результате они были вынуждены покинуть Наталью и вернуться в снежную пещеру. Поднявшийся в горах сильный ветер завалил вход в пещеру, и Лука, страдая от обморожения, не смог продолжать спуск.
«Он кричал на нас. Он волновался о своей руке. Он думал, мы хотели ампутировать её. Прошло полчаса спуска, и он погиб. Он умер на моих руках», — рассказал немец «Рен-ТВ».
Гюнтер отметил, что хотя они оставили Наталье припасы, ситуация из-за плохих погодных условий сложилась критическая.
Life.ru напоминает, 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Однако все попытки эвакуации альпинистки с горы провалились. 27 августа Совет альпинистов официально заявил о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы.