«Лука умер на моих руках»: Немецкий альпинист рассказал, как пытались спасти Наговицыну

На спуске погода резко ухудшилась, и Гюнтер был вынужден вернуться к Луке, оставив Наталью и Романа. На следующее утро Роман вернулся без снаряжения и сообщил, что Наталья сломала лодыжку. Гюнтер и Лука вновь поднялись к россиянке, где нашли её в относительно хорошем состоянии. Альпинисты оставили Наталье еду и газ, а также связались с базой по рации, решив остаться с ней в тенте на высоте 7250 метров. Однако погодные условия всё ухудшались, и альпинистов призвали спуститься. В результате они были вынуждены покинуть Наталью и вернуться в снежную пещеру. Поднявшийся в горах сильный ветер завалил вход в пещеру, и Лука, страдая от обморожения, не смог продолжать спуск.