Средства ПВО сбили над российскими регионами 13 украинских БПЛА за три часа

Российские средства ПВО за три часа — с 20:00 до 23:00 мск — уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами страны и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
Семь дронов были сбиты в Ростовской области, по два — в Белгородской области и над Черным морем, ещё по одному — в Смоленской области и в Крыму.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три воздушные цели ликвидированы над морской акваторией неподалёку от города. По предварительным данным, инфраструктура не пострадала, обстановка находится под контролем.
