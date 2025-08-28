Более 1000 машин ожидают проезда по Крымскому мосту

Количество транспортных средств, ожидающих выезда со стороны Керчи, превысило тысячу единиц. Такая информация следует из данных, опубликованных в Telegram-канале оперативной обстановки на Крымском мосту.
Уточняется, что данные актуальны на 01:00 28 августа по мск.
«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1069 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — передает канал.
По Крымскому мосту могут передвигаться только легковые машины, микроавтобусы и автобусы, в то время как грузовики направляются в Крым через новые регионы или на паромах через Керченский пролив.
Ранее глава Республики Сергей Аксенов объяснил, почему перед Крымским мостом собираются большие автомобильные очереди. По его словам, причиной скопления машин на выезде из Крыма перед мостом стали усиленные досмотры на КПП.