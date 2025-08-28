Временно ограничена работа аэропортов Сочи и Саратова

В аэропортах Саратова (Гагарин) и Сочи введены временные ограничения на выполнение авиационных операций по приёму и отправке воздушных судов. Об этом информирует представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорты Саратов (Гагарин), Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения.
Уточняется, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов авиасудов.
Ранее по сообщению Росавиации были введеные временные ограничения в аэропорту Волгограда.