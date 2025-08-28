Бизнесмена отправили под домашний арест по делу о фортификациях под Белгородом

Ранее Мещанский суд заключил на два месяца под стражу замгубернатора Базарова, которому предъявлено обвинение в растрате (статья 160 УК РФ) Также был арестован генеральный директор строительной компании «Еврострой» Эдгард Херимян, подозреваемый в даче взятки (статья 291 УК РФ). Следствие рассматривает версию о сговоре между должностными лицами и подрядчиком при распределении бюджетных средств, выделенных на защиту Белгородской области.