Бастрыкин потребовал доклад о нападении сторонника ИГИЛ* на полицию в Москве

Задержанный говорил на иностранном языке, документов при нем не оказалось. Установлено, что подозреваемый — уроженец города Саратова, у него есть российское гражданство. По данным источника РБК, нападавший — 25-летний Шеравган Кунджумов, член запрещенной в России террористической организации. В 2017 году он вместе с группой радикалов готовил теракты в разных регионах страны, изготавливал взрывные устройства, но был задержан. Недавно Кунджумов вышел на свободу. Теперь ему грозит пожизненный срок.