Росавиация: временно ограничена работа аэропорта Самары

Ранее Росавиация уже сообщала о временных ограничениях в работе аэропортов Сочи и Саратова. Накануне аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково) и Пскова также временно перешли на ограниченный режим работы. На днях аэропорт Ухты перешел на работу с ограничениями, затрагивающими прием и отправку авиарейсов.