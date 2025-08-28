Росавиация: временно ограничена работа аэропорта Самары

Федеральное агентство воздушного транспорта уведомило о введении временных ограничений на работу аэропорта города Самара.
«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщила Росавиация в Telegram-канале.
Уточняется, что данные об изменении в организации работы были озвучены в 02:49 по мск. По информации представителя Росавиации, что эти ограничения введены для обеспечения безопасности авиаперелетов.
Ранее Росавиация уже сообщала о временных ограничениях в работе аэропортов Сочи и Саратова. Накануне аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково) и Пскова также временно перешли на ограниченный режим работы. На днях аэропорт Ухты перешел на работу с ограничениями, затрагивающими прием и отправку авиарейсов.