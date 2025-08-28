Shot: ВСУ атаковали беспилотниками город Петров Вал в Волгоградской области

Украинские военные атаковали БПЛА город Петров Вал в Волгоградской области. Местные жители сообщили о пожаре в одном из районов, написал в четверг, 28 августа, Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что громкий взрыв был слышен в начале третьего ночи. До этого в разных населенных пунктах Камышинского района слышали звуки пролета дронов. После в районе местной железнодорожной станции началось возгорание, — сказано в публикации.
Официальной информации пока не поступало.
Силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели над акваторией у Севастополя, сообщил 27 августа губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.
В этот же вечер средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над российскими регионами и акваторией Черного моря 13 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Около семи жилых многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на центр Ростова-на-Дону, передал корреспондент ТАСС. Удару подверглись несколько трехэтажных домов. В каждом из них выбило стекла — осколки валяются на проезжей части и тротуарах. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.