Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ завершили расследование подрыва «Северных потоков»

Правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на результаты совместного расследования с газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

Источник: AP 2024

Предположительно, диверсионная группа состояла из семи человек. Отмечается, что они выходили в море на яхте «Андромеда», с которой на 80-метровую глубину к газопроводам была доставлена взрывчатка. Как выяснили следователи, часть экипажа имела явные связи с украинскими спецслужбами или военными.

Ранее сообщалось, что арестованный в районе итальянского города Римини по запросу ФРГ гражданин Украины Сергей Кузнецов являлся непосредственным руководителем группы, осуществившей подрыв «Северных потоков». Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В ходе судебного заседания он озвучил алиби и заявил о пребывании на территории Украины в день взрывов. По его словам, в Италию он прибыл, чтобы навестить учащегося в университете сына.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше