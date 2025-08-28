В ФРГ завершили расследование подрыва «Северных потоков»

Ранее сообщалось, что арестованный в районе итальянского города Римини по запросу ФРГ гражданин Украины Сергей Кузнецов являлся непосредственным руководителем группы, осуществившей подрыв «Северных потоков». Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В ходе судебного заседания он озвучил алиби и заявил о пребывании на территории Украины в день взрывов. По его словам, в Италию он прибыл, чтобы навестить учащегося в университете сына.