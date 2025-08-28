Yonhap: южнокорейский альпинист погиб при падении с Маттерхорна

Альпинист погиб на месте трагедии.
В швейцарских Альпах во время спуска с вершены Маттерхорн погиб гражданин Южной Кореи. Альпинист упал на высоте около четырех тысяч метров, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
«Несчастный случай произошел около 16:00 в воскресенье, когда альпинист упал на высоте около 4000 метров во время спуска с вершины на северо-восточном склоне горы. Другой альпинист, спускавшийся вместе с альпинистом, подал сигнал бедствия, и на место был отправлен спасательный вертолет, но альпинист уже погиб», — рассказало агентство.
Власти Швейцарии установили личность погибшего — им оказался 58-летний гражданин Республики Корея. По сообщению местных органов, в настоящее время проводится расследование инцидента.
Случаи гибели альпинистов во время восхождений фиксируются не только в Альпах. Так, 20 августа 2025 года два альпиниста из Перми погибли при попытке покорить вершину в Приэльбрусье, их тела были эвакуированы спасателями МЧС России. Следственные органы проводят проверки по обстоятельствам обоих происшествий.