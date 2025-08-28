Yonhap: южнокорейский альпинист погиб при падении с Маттерхорна

«Несчастный случай произошел около 16:00 в воскресенье, когда альпинист упал на высоте около 4000 метров во время спуска с вершины на северо-восточном склоне горы. Другой альпинист, спускавшийся вместе с альпинистом, подал сигнал бедствия, и на место был отправлен спасательный вертолет, но альпинист уже погиб», — рассказало агентство.