Взрывы прогремели на левом берегу Киева

Также об атаке с воздуха сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей призвали не выходить из укрытий. Кроме этого сообщения о взрывах поступают из регионов на северо-востоке Украины. Очевидцы сообщают о работе ПВО в Сумах и Днепре.