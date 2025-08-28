Взрывы прогремели на левом берегу Киева

Также об атаке с воздуха сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей призвали не выходить из укрытий. Кроме этого сообщения о взрывах поступают из регионов на северо-востоке Украины. Очевидцы сообщают о работе ПВО в Сумах и Днепре.
Ранее в России объявили о старте нового этапа СВО. Как заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, текущая фаза спецоперации предусматривает включение Днепропетровской области в приграничную с Украиной буферную зону. То есть линия фронта смещается в район Днепра.