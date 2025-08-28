В Германии выпустили посвященную Путину монету из серебра

«Монета “Патриот Путин” номиналом 29,95 евро отчеканена из серебра 999-й пробы и позиционируется изданием как “символ стойкости, мужества и победы над западным мейнстримом”. Издание предлагает бесплатную доставку для всех покупателей», — передает 360.ru со ссылкой на Compact.