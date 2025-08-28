Ричмонд
В Германии выпустили посвященную Путину монету из серебра

Немецкий правоконсервативный журнал Compact, известный пророссийской позицией, запустил продажи коллекционных серебряных монет с портретом президента России Владимира Путина под названием «Патриот Путин». Об этом сообщается на сайте издания.

Издатель немецкого журнала объявил себя сторонником Путина.

«Монета “Патриот Путин” номиналом 29,95 евро отчеканена из серебра 999-й пробы и позиционируется изданием как “символ стойкости, мужества и победы над западным мейнстримом”. Издание предлагает бесплатную доставку для всех покупателей», — передает 360.ru со ссылкой на Compact.

Параллельно журнал торгует монетой с портретом лидера ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель. Ее изображение подписано должностью «Канцлер».

Редакция во главе с Юргеном Эльзессером, объявившим себя сторонником Путина, продолжает деятельность. В июле 2024 года власти Германии запретили выпуск журнала Compact, но редакция обжаловала это решение в суде.

