Подросток получил 7 лет за смертельное ранение сенатора Мигеля Урибе

Покушение на Урибе произошло 7 июня во время публичного мероприятия в одном из парков Боготы. Стрелявший был задержан сразу на месте преступления. Впоследствии по делу арестовали еще пятерых подозреваемых, возможно причастных к организации нападения. Сенатор пробыл в реанимации два месяца и скончался 11 августа. В октябре прошлого года он объявил о намерении баллотироваться в президенты Колумбии от партии «Демократический центр».