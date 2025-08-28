Ричмонд
Подросток получил 7 лет за смертельное ранение сенатора Мигеля Урибе

Суд вынес приговор 15-летнему подростку, который смертельно ранил колумбийского сенатора Мигеля Урибе.

Суд вынес приговор 15-летнему подростку, который смертельно ранил колумбийского сенатора Мигеля Урибе. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в специальном учреждении для несовершеннолетних, сообщает радиостанция Caracol.

Подросток признал свою вину в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Из-за возраста максимальный срок наказания не мог превышать восьми лет. Поскольку на момент начала судебного процесса сенатор еще был жив, обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами ему не предъявлялись.

Покушение на Урибе произошло 7 июня во время публичного мероприятия в одном из парков Боготы. Стрелявший был задержан сразу на месте преступления. Впоследствии по делу арестовали еще пятерых подозреваемых, возможно причастных к организации нападения. Сенатор пробыл в реанимации два месяца и скончался 11 августа. В октябре прошлого года он объявил о намерении баллотироваться в президенты Колумбии от партии «Демократический центр».