Губернатор Бочаров: из-за падения обломков БПЛА загорелось локомотивное депо

В ночь на 28 августа в Волгоградской области силами ПВО Минобороны РФ была отражена массированная атака беспилотников на объекты транспортно-логистической инфраструктуры. Из-за падения обломков БПЛА случился пожар в локомотивном депо. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам Бочарова произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет», — приводит слова Бочаров официальный telegram-канал правительства области.

Этой ночью силы ПВО пресекли попытку атаки и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Минобороны отмечают, что дроны ВСУ были перехвачены с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше