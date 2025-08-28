Губернатор Бочаров: из-за падения обломков БПЛА загорелось локомотивное депо

По словам Бочарова произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо.
В ночь на 28 августа в Волгоградской области силами ПВО Минобороны РФ была отражена массированная атака беспилотников на объекты транспортно-логистической инфраструктуры. Из-за падения обломков БПЛА случился пожар в локомотивном депо. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет», — приводит слова Бочаров официальный telegram-канал правительства области.
Этой ночью силы ПВО пресекли попытку атаки и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Минобороны отмечают, что дроны ВСУ были перехвачены с 20:00 до 23:00 по московскому времени.