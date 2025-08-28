Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Пожар начался в поселке Афипский Краснодарского края после атаки БПЛА

Пожар после серии взрывов начался в поселке Афипский Краснодарского края. По предварительным данным, населенный пункт атаковали беспилотники ВСУ, написал в четверг, 28 августа, Telegram-канал Shot.

Пожар после серии взрывов начался в поселке Афипский Краснодарского края. По предварительным данным, населенный пункт атаковали беспилотники ВСУ, написал в четверг, 28 августа, Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что проснулись от громких звуков около трех часов ночи. В общей сложности было слышно шесть-восемь мощных взрывов. После этого в районе одного из местных предприятий началось возгорание, — говорится в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В эту же ночь украинские военные атаковали БПЛА город Петров Вал в Волгоградской области. Местные жители сообщили о пожаре в одном из районов, написал Telegram-канал Shot.

Силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели над акваторией у Севастополя, передал 27 августа губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше