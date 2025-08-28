Shot: Пожар начался в поселке Афипский Краснодарского края после атаки БПЛА

Пожар после серии взрывов начался в поселке Афипский Краснодарского края. По предварительным данным, населенный пункт атаковали беспилотники ВСУ, написал в четверг, 28 августа, Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что проснулись от громких звуков около трех часов ночи. В общей сложности было слышно шесть-восемь мощных взрывов. После этого в районе одного из местных предприятий началось возгорание, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В эту же ночь украинские военные атаковали БПЛА город Петров Вал в Волгоградской области. Местные жители сообщили о пожаре в одном из районов, написал Telegram-канал Shot.
Силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели над акваторией у Севастополя, передал 27 августа губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.