Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в локомотивном депо потушили после атаки БПЛА в Волгоградской области

Атака украинских беспилотников на Волгоградскую область ночью 28 августа привела к пожару в локомотивном депо в городе Петров Вал. Возгорание оперативно потушили. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района», — приводит комментарий Бочарова Telegram-канал регионального правительства.

Власти добавили, что в результате пожара никто не пострадал. Сейчас силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников ВСУ.

Как сообщал Life.ru, беспилотники ВСУ атаковали Петров Вал в Волгоградской области около двух часов ночи. По словам очевидцев, пожар в районе железнодорожной станции начался после серии взрывов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше