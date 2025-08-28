Пожар в локомотивном депо потушили после атаки БПЛА в Волгоградской области

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района», — приводит комментарий Бочарова Telegram-канал регионального правительства.
Власти добавили, что в результате пожара никто не пострадал. Сейчас силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников ВСУ.
Как сообщал Life.ru, беспилотники ВСУ атаковали Петров Вал в Волгоградской области около двух часов ночи. По словам очевидцев, пожар в районе железнодорожной станции начался после серии взрывов.