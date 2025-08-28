Mash: ВСУ атаковали беспилотниками Самару

Украинские военные атаковали беспилотниками Самару, взрывы слышны на юге города. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил Telegram-канал Mash.
— Местные жители рассказали, что первые звуки были в 3:23, после этого последовали еще десять громких взрывов. Жители добавили, что дроны летели низко, из-за чего окна дрожали и срабатывали сигнализации автомобилей, — сказано в публикации.
По предварительным данным, БПЛА атакуют один из местных заводов.
В эту же ночь пожар после серии взрывов начался в поселке Афипский Краснодарского края. По предварительным данным, населенный пункт атаковали беспилотники ВСУ, написал Telegram-канал Shot. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Также украинские военные атаковали БПЛА город Петров Вал в Волгоградской области. Местные жители сообщили о пожаре в одном из районов.
Силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели над акваторией у Севастополя, передал 27 августа губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.