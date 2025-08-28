Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: ВСУ атаковали беспилотниками Самару

Украинские военные атаковали беспилотниками Самару, взрывы слышны на юге города. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Украинские военные атаковали беспилотниками Самару, взрывы слышны на юге города. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

— Местные жители рассказали, что первые звуки были в 3:23, после этого последовали еще десять громких взрывов. Жители добавили, что дроны летели низко, из-за чего окна дрожали и срабатывали сигнализации автомобилей, — сказано в публикации.

По предварительным данным, БПЛА атакуют один из местных заводов.

В эту же ночь пожар после серии взрывов начался в поселке Афипский Краснодарского края. По предварительным данным, населенный пункт атаковали беспилотники ВСУ, написал Telegram-канал Shot. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также украинские военные атаковали БПЛА город Петров Вал в Волгоградской области. Местные жители сообщили о пожаре в одном из районов.

Силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели над акваторией у Севастополя, передал 27 августа губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше