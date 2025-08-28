Пленный украинец рассказал, как командиры бросили умирающих солдат

Бойцы ВСУ пытаются сражаться на позициях без воды.
Украинское командование оставило раненых военнослужащих на позициях в ДНР без помощи на несколько дней, пока те не умерли. Об этом сообщил взятый в плен солдат ВСУ Валерий Задорожный.
«По рации выходил старший, передавал, что у нас трехсотый (раненый, — прим. URA.RU), двухсотый (погибший, — прим. URA.RU). Они (командование, — прим. URA.RU) отвечали “жди, жди”. День, два они лежали, уже поумирали. Приехали через три дня, позабирали и отправили в морг», — рассказал Валерий Задорожный, его слова передает РИА Новости.
Также военнопленный указал на острую нехватку воды среди украинских военных на передовой. По его словам, одна бутылка питьевой воды распределялась на пять-шесть человек, причем даже тяжелораненым удавалось получить только по нескольку глотков. Он отметил, что подобные условия наблюдались на участке фронта в ДНР, где он находился. Среди раненых были военнослужащие с повреждениями конечностей и головы.
Ранее в Новосергиевке (Днепропетровская область) российские военные обнаружили сотни ликвидированных бойцов ВСУ, которых их побратимы переносили в свои же окопы перед бегством с позиций. Об этом пишет MK.RU.