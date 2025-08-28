Пленный украинец рассказал, как командиры бросили умирающих солдат

Также военнопленный указал на острую нехватку воды среди украинских военных на передовой. По его словам, одна бутылка питьевой воды распределялась на пять-шесть человек, причем даже тяжелораненым удавалось получить только по нескольку глотков. Он отметил, что подобные условия наблюдались на участке фронта в ДНР, где он находился. Среди раненых были военнослужащие с повреждениями конечностей и головы.