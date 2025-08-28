В трёх российских аэропортах временно приостановили полеты

В воздушных гаванях Сочи и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме того, приостановил работу аэропорт Самары. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Саратов (Гагарин), Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Накануне работу аэропорта Сочи также ограничивали. Кроме того, временно не принимала и не выпускала самолеты воздушная гавань Волгограда.
Еще сутками ранее была ограничена работа двух российских аэропортов в Санкт-Петербурге (Пулково) и Пскове. В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позже выяснилось, что из-за приостановки работы Пулково на запасные аэродромы перенаправили пять самолетов перенаправили на запасные аэродромы.
Днем 28 июля авиакомпания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов из Москвы и обратно. Причиной стал сбой в системах. В результате пассажиры не смогли вылететь по расписанию: по словам очевидцев, очереди скопились около касс авиакомпании, где билеты готовы поменять на другие рейсы. По некоторым данным сбой произошел из-за внешнего вмешательства в работу сервисов компании.
Тем временем специалист уже оценил масштабы ущерба из-за сбоя в работе «Аэрофлота». Аналитик Владимир Ульянов подчеркнул, что на безопасности полетов ситуация никак не скажется. Поскольку взлом системы и непосредственно самолета — совершенно разные вещи. Более того, при минимальной опасности рейс попросту отменят.
В начале июля еще будучи временно исполняющим обязанности министра транспорта страны Андрей Никитин после заседания Госдумы заявил, что решение проблем с перебоями и задержками в работе аэропортов РФ является одним из ключевых направлений деятельности Министерства транспорта. С этими задачами уже активно разбираются в ведомстве.
Кроме того, высокопоставленный чиновник отметил, что временные ограничения в работе транспорта являются закономерными и представляют собой объективную реальность, в которой ведомству предстоит работать, учитывая возможное возникновение таких рисков в будущем.