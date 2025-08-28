Ричмонд
В трёх российских аэропортах временно приостановили полеты

В Росавиации перечислили города РФ, где временно не работают аэропорты.

Источник: Комсомольская правда

В воздушных гаванях Сочи и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме того, приостановил работу аэропорт Самары. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Накануне работу аэропорта Сочи также ограничивали. Кроме того, временно не принимала и не выпускала самолеты воздушная гавань Волгограда.

Еще сутками ранее была ограничена работа двух российских аэропортов в Санкт-Петербурге (Пулково) и Пскове. В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позже выяснилось, что из-за приостановки работы Пулково на запасные аэродромы перенаправили пять самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

Днем 28 июля авиакомпания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов из Москвы и обратно. Причиной стал сбой в системах. В результате пассажиры не смогли вылететь по расписанию: по словам очевидцев, очереди скопились около касс авиакомпании, где билеты готовы поменять на другие рейсы. По некоторым данным сбой произошел из-за внешнего вмешательства в работу сервисов компании.

Тем временем специалист уже оценил масштабы ущерба из-за сбоя в работе «Аэрофлота». Аналитик Владимир Ульянов подчеркнул, что на безопасности полетов ситуация никак не скажется. Поскольку взлом системы и непосредственно самолета — совершенно разные вещи. Более того, при минимальной опасности рейс попросту отменят.

В начале июля еще будучи временно исполняющим обязанности министра транспорта страны Андрей Никитин после заседания Госдумы заявил, что решение проблем с перебоями и задержками в работе аэропортов РФ является одним из ключевых направлений деятельности Министерства транспорта. С этими задачами уже активно разбираются в ведомстве.

Кроме того, высокопоставленный чиновник отметил, что временные ограничения в работе транспорта являются закономерными и представляют собой объективную реальность, в которой ведомству предстоит работать, учитывая возможное возникновение таких рисков в будущем.

