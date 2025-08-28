В трёх российских аэропортах временно приостановили полеты

Днем 28 июля авиакомпания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов из Москвы и обратно. Причиной стал сбой в системах. В результате пассажиры не смогли вылететь по расписанию: по словам очевидцев, очереди скопились около касс авиакомпании, где билеты готовы поменять на другие рейсы. По некоторым данным сбой произошел из-за внешнего вмешательства в работу сервисов компании.